Prezydent Finlandii porównał Putina do Stalina

Finlandzki przywódca twierdził, że groźby formułowane przez Moskwę wobec Ukrainy przypominają narrację, jaką Józef Stalin stosował wobec Finlandii w 1939 roku w celu wywołania podziałów w kraju.

– Wszystko to, co dzieje się obecnie na Ukrainie (…) przypomina mi to, co wydarzyło się w Finlandii. Stalin myślał, że podzieli naród i że łatwo będzie najechać Finlandię. Stało się jednak odwrotnie. Ludzie się zjednoczyli, podobnie się dzieje teraz na Ukrainie – powiedział Niinistö.

W piątek rozpoczęła się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Wśród jej uczestników znaleźli się m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef NATO Jens Stoltenberg, wiceprezydent USA Kamala Harris, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński czy kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Tegoroczne rozmowy zostały zdominowane przez temat agresywnej polityki Rosji względem Ukrainy.

Po raz pierwszy od 30 lat na konferencję nie przybyła delegacja z Moskwy.

Johnson: To może być największa wojna w Europie od 1945 r.

W wywiadzie dla BBC premier WIelkiej Brytanii Boris Johnson ostrzegł, że Rosja planuje "największą wojnę w Europie od 1945 roku". Jego zdaniem Moskwa zaczęła już w pewnym sensie wprowadzać w życie swoje zamiary. Materiały wywiadowcze mają sugerować, że w scenariuszu inwazji założono otoczenie Kijowa przez rosyjskie wojska. Atak miałby nastąpić zarówno z południa jak i wschodu oraz północy.

– Ludzie muszą zrozumieć, jakie koszty, jeśli chodzi o ludzkie życie, pociągnie to za sobą – podkreślił dodając, że według niego rosyjska agresja jest nieuchronna.

Szef brytyjskiego rządu zapowiedział, że Wielka Brytania wprowadzi jeszcze dalej idące sankcje, niż pierwotnie zapowiadano. Zatrzymane mają zostać rosyjskie firmy "handlujące funtami i dolarami", co ma "uderzyć bardzo mocno" Rosję.

