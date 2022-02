Sondaż: Poważne problemy PiS. KO coraz bliżej

Wyniki badania zleconego przez Wirtualną Polskę, wpisują się w obserwowany od kilku tygodni spadkowy trend poparcia dla obozu rządzącego. Partii Jarosława Kaczyńskiego nie udało się zdobyć samodzielnej większości. Co więcej, nie jest to możliwe nawet w przypadku zawarcia koalicji z Konfederacją. Łącznie obie partie miałyby 226 mandatów (o 5 mniej niż jest potrzebne by stworzyć sejmową większość). Zyskuje z kolei największy rywal PiS, czyli Koalicja Obywatelska. Ogółem w Sejmie znalazłoby się sześć partii.

Wyniki najnowszego sondażu

Chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 32,2 proc. badanych. To mniej o 0,9 pkt proc. niż w poprzednim badaniu pracowni z początku lutego. Koalicja Obywatelska zgromadziła 26,9 proc. poparcia. Tym samym partia Donalda Tuska zanotowała wzrost o 1,8 pkt proc., a różnica dzieląca ją od prowadzącego PiS zmniejszyła się w dwa tygodnie z 8 pkt. proc. do 5,3 pkt. proc. Trzecia w zestawieniu Polska 2050 uzyskała wynik 9,4 proc. wskazań (spadek o 2,3 pkt. proc.)

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie. To Konfederacja z wynikiem 9 proc. poparcia (spadek o 0,5 pkt proc.), Lewica, na którą chce głosować 7,1 proc. badanych (wzrost o 1,3 pkt proc.) oraz PSL-Koalicja Polska, nieznacznie przekraczając próg wyborczy - 5,2 proc. (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem).

Nieznacznie zwiększył się odsetek niezdecydowanych wyborców. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało w najnowszym badaniu 10,2 proc. respondentów, podczas gdy przed dwoma tygodniami było ich 10 proc.

Frekwencja wyniosłaby prawie 60 proc.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 18 lutego 2022 roku roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

