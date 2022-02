"To jest oczywistą bzdurą". Woś ostrzega przed rosyjską dezinformacją

Polityk Solidarnej Polski komentował sytuację na wschodzie Ukrainy, gdzie Rosja zgromadziła ponad 190 tys. żołnierzy i grozi zaatakowaniem naszego sąsiada. Tymczasem politycy państw zachodnich próbują rozwiązać kryzys na drodze dyplomacji. Z inicjatywy prezydenta Francji Emmanuela Macrona ma dojść do spotkania prezydentów USA oraz Rosji. Warunkiem jest jednak powstrzymanie inwazji na Ukrainę.

Jak wskazał rzecznik rządu Piotr Mueller, Polska przygotowuje się na spodziewaną falę uchodźców z Ukrainy. Według ekspertów, może ona sięgnąć nawet miliona osób.

Woś: Sytuacja jest napięta

Michał Woś wskazuje na KGB-owską przeszłość najważniejszych polityków Kremla, z Władimirem Putinem na czele, która ma warunkować ich działania względem Ukrainy.

– To są ludzie, którzy myślą w sposób sowiecki, neoimperialny. Rozumieją tylko argument siły – stwierdził wiceszef resortu sprawiedliwości.

Zdaniem polityka, "sytuacja jest niezwykle napięta". – Różne wywiady donoszą, że rozkazy zostały wydane i operacja się zaczęła. Wiemy też nieformalnie, że było pewne oczekiwanie ze strony Chin by nie eskalować żadnych działań w czasie olimpiady – powiedział Micha Woś.

Wiceszef resortu sprawiedliwości ocenił, że "wszystko jest w rękach Putina, a nie jest to gracz, który kalkuluje w sposób racjonalny. On chce przywrócić potęgę Rosji" – Świat zachodni walczy z dezinformacją. O ile udaje się to na zewnątrz, o tyle ludzie w Rosji wierzą, że Ukraińcy to zbrodniarze i dochodzi do ludobójstw. Co jest oczywistą bzdurą – stwierdził polityk Solidarnej Polski.

Polskie interesy

Jak podkreślił, "z puntu widzenia Polski najważniejsze jest utrzymanie suwerenności Ukrainy". Woś wskazuje jednak, że również Polska może mieć w przyszłości poważne problemy z kłopotliwym sąsiadem.

– Ale i my sąsiadujemy z Rosją, na północy z Kaliningradem i de facto na wschodzie bo przecież Białoruś jest nie tylko kontrolowana przez Moskwę, ale teraz po tych niby manewrach rosyjskie wojsko w gigantycznej ilości tam, po wschodniej granicy, zostaje. Tym bardziej musimy dbać o to by nasze państwo było silne, by silne było morale społeczeństwa i byśmy byli silni militarnie – powiedział.

Polityk przypomniał, że w 2015 roku, kiedy Zjednoczona Prawica przejmowała władzę, w polskim wojsku było niespełna dziewięćdziesiąt kilka tysięcy żołnierzy, teraz jest 130 tys. – Dążymy do tego by było ich 300 tys. I trzeba to jak najszybciej zrealizować – wskazał Woś.

