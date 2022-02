Kaleta: Od kilku lat Polska jest atakowana politycznie i prawnie

Delegacja z Parlamentu Europejskiego przyjedzie do Polski, aby przyjrzeć się sytuacji w zakresie praworządności w ramach toczącej się procedury z artykułu siódmego Traktatu o UE.

10 europosłów z Komisji Wolności Obywatelskich oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych będzie przebywać w naszym kraju od poniedziałku, 21 lutego do środy, 23 lutego. W trakcie wizyty, oprócz kwestii związanych z praworządnością, eurodeputowani zajmą się również tematami instytucjonalnymi, wynikającymi z niedawnej decyzji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że krajowe prawo konstytucyjne ma pierwszeństwo przed traktatami unijnymi.

Ataki na Polskę

– Mówimy o agresji militarnej Rosji na Ukrainę. Polska od kilku lat ze strony Zachodu, Unii Europejskiej, części państw jest atakowana politycznie i prawnie. Tę presję musimy znosić. To nieuczciwe ataki. O ile bardzo trudno wynegocjować wobec Rosji jakiekolwiek sankcje w Unii Europejskiej, to jedyne państwo, które jakieś sankcje ponosi na naszym kontynencie, to Polska, ewentualnie też Węgry, które mają inne rządy, niż życzyłby sobie tego Berlin – powiedział Sebastian Kaleta w poniedziałek na antenie Telewizji Republika. – Niestety, sytuacja bezpieczeństwa na Wschodzie kontekstowo, bardzo, ale to bardzo pokazuje też, z jakimi trudnościami Polska boryka się, będąc atakowana innymi formami, oczywiście, nie takimi bezpośrednimi – dodał wiceminister sprawiedliwości.

Zdaniem polityka Solidarnej Polski, Polska jest atakowana przede wszystkim przez Niemcy i urzędników unijnych z Brukseli.

– W Polsce nie ma wolności słowa? W Polsce są problemy z dostępem do sprawiedliwych sądów? – pytał podczas programu Kaleta. – W Niemczech sędziów wybierają politycy i nikt nic złego im nie robi – stwierdził.

