Białoruskie MSZ potępia kult "Burego"

To już niemal świecka tradycja. Co roku władze w Mińsku wyrażają oburzenie z powodu organizacji w Hajnówce uroczystości ku czci Żołnierzom Wyklętym, ze szczególnym uwzględnieniem Romualda „Rajsa” Burego. Nie inaczej było i tym razem. Jak wiadomo, „Bury” odpowiada za zbrodnie wojenne na białoruskiej ludności cywilnej, uznane przez IPN za ludobójstwo. Poświęcony jego pamięci coroczny marsz w zamieszkanej w dużej mierze przez ludność białoruską Hajnówce wzbudza spore kontrowersje. A dla Mińska stwarza dogodny pretekst do propagandowego uderzenia w Polskę.