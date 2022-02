Gowin: Jest dwóch ojców Polskiego Ładu

Podatkowy chaos, który został spowodowany wejściem w życie programu Polski Ład, niemal dwa tygodnie temu skłonił do dymisji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Kilka dni później swoją posadę stracił również jego zastępca Jan Sarnowski. Od tego czasu trwają poszukiwania nowego szefa resortu. Obecnie pracami ministerstwa kieruje szef rządu Mateusz Morawiecki.

Kilka dni temu media informowały, że to prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska może zastąpić Tadeusza Kościńskiego. Pojawiły w tym kontekście również nazwiska, którymi ponoć zainteresowani są rządzący: prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Na liście potencjalnych kandydatów znajdują się również minister rozwoju Piotr Nowak, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz wiceminister finansów Artur Soboń.

Portal „Business Insider” przekonuje, że w PiS nadal trwa rozliczanie winnych odpowiedzialnych za wizerunkową porażkę Polskiego Ładu.

Gowin: Kaczyński i Morawiecki odpowiedzialni za Polski Ład

We wtorkowej “Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24 były wicepremier Jarosław Gowin. Przedmiotem audycji były przede wszystkim program Polski Ład i sprawa Ukrainy.

– Jarosław Kaczyński mówił mi wtedy wprost, że jeżeli Polski Ład okaże się sukcesem, to rozważa przedterminowe wybory wiosną 2022 roku. W tej chwili to nie wchodzi w grę – powiedział Gowin

Pytany o to, kto naprawdę odpowiada za rządowy program, odpowiedział, że premier i prezes PiS. – Jest dwóch ojców Pierwszy to Mateusz Morawiecki, drugi to Jarosław Kaczyński. Wszyscy pozostali, a wymienia się tu nazwiska, niesłusznie, ministra Kościńskiego, niesłusznie dwóch jego zastępców, byli tylko wykonawcmi – ocenił polityk.

"Kontynuować wsparcie Ukrainy"

Lider Porozumienia mówił też o polityce rządu na arenie międzynarodowej.

– Polska miałaby dużo większe zdolności perswazji gdyby nie niepotrzebne konflikty, przede wszystkim te konflikt na forum unijnym, bardzo dobrze, że dzięki prezydentowi Dudzie i dzięki opozycji udało się, tak jak się wydaje wygasić pola napięć ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj widać jaką nieodpowiedzialnością było „lex TVN” – ocenił.

Gowin powiedział, że nie będzie zaprzeczał „słusznym działaniom rządu” w kwestii ukraińsko-rosyjskiej. – Rząd powinien kontynuować wsparcie, pełne wsparcie dyplomatyczne dla Ukrainy. Powinien kontynuować, a nawet wzmocnić wsparcie w sprzęt wojskowy. Powinniśmy się przygotować także do pomocy finansowej dlatego, że niezależnie od tego czy będzie eskalacja działań wojennych, czy nie nie, dzisiaj Ukraina jest w stanie opłakanym gospodarczo – powiedział Jarosław Gowin.

