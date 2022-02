"Putin będzie spał spokojnie?". Czarzasty: Zróbmy to i zobaczymy

W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin uznał niepodległość samozwańczych republik Doniecka i Ługańska. We wtorek decyzję w tej sprawie ma podjąć rosyjski parlament. Trudno jednak oczekiwać, by deputowani sprzeciwili się rosyjskiemu przywódcy. Prezydent Federacji Rosyjkisej polecił już rosyjskim siłom zbrojnym "zapewnienie utrzymania pokoju" w samozwańczych republikach donieckiej i ługańskiej".

We wtorek wczesnym rankiem źródło Reuters "widziało czołgi i inny sprzęt wojskowy przemieszczające się przez kontrolowane przez separatystów miasto Donieck po tym, jak Putin formalnie uznał separatystyczne regiony i nakazał rozmieszczenie tam sił rosyjskich w celu »utrzymania pokoju«"– przekazała agencja. Poinformowała ona, że pojazdach nie były widoczne żadne insygnia. Pięć z nich widziano w kolumnie na obrzeżach Doniecka, a dwa kolejne w innej części miasta.

Czarzasty: Maksymalne sankcje na Rosję

Agresywne działania Rosji wobec Ukrainy były przedmiotem rozmowy z Włodzimierzem Czarzastym na antenie Radia Plus. Polityk Lewicy opowiedział się za „absolutną solidarnością” z Ukrainą.

Czarzasty ocenił, że wszystkie państwa powinny w tej chwili mówić jednym głosem. – Ten głos, ja przynajmniej tak uważam, to powinny być maksymalne sankcje, jakie mogą być nałożone na Rosję, maksymalne sankcje. To znaczy absolutne zamknięcie sprawy Nord Stream 2, zamknięcie sprawy SWIFT-u i dostępu do wszystkich instrumentów bankowych, zamrożenie majątku wszystkich poszczególnych osób – wyliczał współprzewodniczący Lewicy.

"Putin będzie spał spokojnie?"

– Świat powinien być niesłychanie konsekwentny. Wiedząc, że ponosimy koszty. (…) I gdybym miał na to jakikolwiek wpływ, to nie wprowadzałbym tam [do Donbasu i Ługańska – red.] wojska. Nie eskalowałbym. Zrobiłbym maksymalne sankcje i czekał, co dalej się wydarzy – mówił Czarzasty.

Dopytywany, czy nie rozzuchwaliłoby to Rosji, odparł, że odcięcie od systemów bankowych i Nord Streamu prawdopodobnie nie. – Myśli pan, że Putin tak spokojnie będzie wtedy spał? Jest na to rada. Zróbmy to i zobaczymy, co będzie za miesiąc – podsumował.

Poseł odniósł się również do dyskusji na temat tego, czy polscy piłkarze powinni jechać do Moskwy na mecze. – Moim zdaniem po prostu Rosjanie powinni być wycofani ze wszystkich rozgrywek, jakie są – stwierdził Czarzasty.

