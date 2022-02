Morawiecki: Potrzebna jest mocna odpowiedź w postaci dolegliwych sankcji

W związku z rozwojem wydarzeń w Donbasie prezydent Andrzej Duda zwołał w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego naradę z udziałem między innymi premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Premier: Agresja w głąb Ukrainy jest możliwa

Po spotkaniu Morawiecki poinformował, że aby "powstrzymać agresywną politykę rosyjską staramy się kanałami dyplomatycznymi, politycznymi, robić wszystko, żeby przekonać naszych partnerów na Zachodzie, że potrzebna jest teraz mocna odpowiedź w postaci sankcji, które byłyby wystarczająco dolegliwe i powstrzymały Władimira Putina przed kolejnymi krokami, kolejną fazą agresji".

– Niestety widać wyraźnie po dyslokacji wojsk, że taka dalsza agresja, już głębiej w terytorium Ukrainy, jest możliwa. I dzisiaj naszym zdaniem niezwykle ważne jest to, żeby cały Zachód miał tego świadomość, a my, będąc tutaj blisko tej sytuacji, mamy dużą wiedzę i staramy się uświadamiać naszych partnerów zachodnich, jak to jest istotne – podkreślił.

Petrodolary na czołgi

Premier tłumaczył, że w dłuższej perspektywie, aby powstrzymać agresywną politykę Rosji, trzeba "postarać się zmienić paradygmaty gospodarcze, czy gospodarki surowcowej przede wszystkim". – To właśnie na surowcach oparta jest dzisiaj siła Rosji, to stamtąd biorą się potężne miliardy dolarów, ogromne środki po to, żeby się zbroić, po to, żeby realizować politykę noeimperialną".

– W tym kontekście warto też przemyśleć zarówno kwestie związane z sankcjami, ale również z polityką surowcową, energetyczną i klimatyczną – stwierdził Morawiecki.