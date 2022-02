Macierewicz proponuje przywrócenie powszechnego poboru do wojska

Po poniedziałkowej decyzji prezydenta Rosji o uznaniu samozwańczych republik Doniecka i Ługańska sytuacja na Ukrainie zdecydowanie zaostrzyła się. Separatyści oskarżają rząd w Kijowie o ostrzeliwanie ludności cywilnej. Tym argumentem posłużył się również Władimir Putin uzasadniając wysłanie rosyjskich wojsk na terytorium Donbasu. W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie oddziały przekroczyły ukraińską granicę.

Macierewicz: Polska następnym celem agresji Putina

W ocenie byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza nie ma żadnych wątpliwości, że Rosja "w istocie dąży do zdominowania całej Europy - najpierw Ukrainy, potem Europy Środkowo-Wschodniej, a następnie tworzonego przez Niemcy państwa europejskiego".

– W perspektywie długofalowej trzeba sobie zdawać sprawę, że Rosja zadeklarowała i podjęła działania, które znamy od dziesiątków lat, mianowicie rozszerzanie granic za pomocą siły, nie dyplomacji, dyskusji i prawa międzynarodowego – powiedział gość Polskiego Radia 24.

Wiceprezes PiS podkreślił, że w obecnej sytuacji polska powinna skupić się na zapewnieniu sobie bezpieczeństwa. Postulował również potrzebę przywrócenia powszechnego poboru do wojska.

– Ważne jest teraz przede wszystkim to, byśmy zadbali o nasze własne bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo Polski, o przywrócenie zdolności armii do działania, o przywrócenie powszechnego poboru, przywrócenie obrony cywilnej, wprowadzenie wszystkich elementów do nowej ustawy, która jak najszybciej powinna zostać przeprowadzona przez Sejm i wdrożona w życie – ocenił polityk.

Macierewicz nie ma wątpliwości, że Rosja rozpoczęła działania długofalowe, które "zmierzają do opanowania Europy i zdominowania jej, podobnie jak Eurazji".

– Pan Władimir Putin traktuje Polskę jako następny etap swojej agresji – stwierdził.

Czytaj też:

Macierewicz: Celem Niemiec jest przekształcenie Unii Europejskiej w imperium niemieckieCzytaj też:

Macierewicz: Do 2016 roku Polska nie miała prawa wezwać sojuszników NATO do obrony