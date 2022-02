Stoltenberg: Wszystko wskazuje na to, że Rosja nadal planuje atak w pełnej skali

We wtorek 22 lutego w Brukseli odbyło się spotkanie rady NATO-Ukraina. 30 ambasadorów krajów członkowskich dyskutowało z przedstawicielami Kijowa o rosyjskiej agresji.

– Moskwa przeszła od ukrytych prób destabilizacji do otwartych działań wojskowych. To jest rażące naruszenie prawa międzynarodowego – powiedział na konferencji prasowej Jens Stoltenberg.

– Jesteśmy solidarni z narodem ukraińskim i jego rządem – zapewnił szef Sojuszu, który pochwalił Kijów za powściągliwą reakcję na rosyjską prowokację. Sekretarz podkreślił, że wszyscy członkowie NATO jednoczą się w pełnym poparciu dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz nadal będą udzielać jej wsparcia politycznego i dostarczać sprzęt wojskowy.

Stoltenberg: Rosja planuje atak w pełnej skali

Jens Stoltenberg poinformował, że na wschodniej flance w stanie wysokiej gotowości znajduje się obecnie ponad 100 myśliwców oraz 120 okrętów. Zapowiedział, że Rosja zapłaci wysoką cenę za wszelkie działania wymierzone w Ukrainę.

– Wszystko wskazuje na to, że Rosja nadal planuje atak w pełnej skali na Ukrainę. Rosja obiecała, że zmniejszy swoje siły, a cały czas je zwiększa – tłumaczył szef Sojuszu. – W poniedziałek wieczorem kolejni rosyjscy żołnierze wkroczyli do Donbasu. Widzimy, że coraz więcej ich sił jest gotowych do ataku. Jesteśmy też świadkami ciągłych prowokacji w Donbasie oraz operacji pod "cudza banderą", których celem jest stworzenie pretekstu do ataku – dodał.

Sekretarz generalny stwierdził również, że nigdy nie jest za późno, by podjąć decyzję o wstrzymaniu ataku i zaapelował do Moskwy o obranie drogi dyplomatycznej. W jego ocenie obecnie mamy do czynienia z "najniebezpieczniejszym momentem w obszarze europejskiego bezpieczeństwa od pokolenia".

