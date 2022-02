Morawiecki: Robimy wszystko, by polskie siły zbrojne były jak najpotężniejsze

We wtorek Rada Ministrów przejęła projekt ustawy o obronie Ojczyzny. Trafi on teraz pod obrady Sejmu. Nowe przepisy przewidują m.in. zwiększenie nakładów pieniężnych na sektory związane z możliwościami obronnymi kraju do poziomu 2,3 proc. PKB w 2023 roku (a nie w roku 2024, jak przewiduje się obecnie) oraz 2,5 proc. w roku 2025 (a nie w roku 2030, jak zakłada obowiązująca dziś ustawa).

Ustawa zakłada również zwiększenie liczby polskich żołnierzy do 300 tys. – 250 żołnierzy zawodowych i 50 tys. Terytorialsów. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy WOT.

"Chcesz pokoju, przygotuj się do wojny"

Postępy w procedowaniu nowej ustawy skomentował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

"Sytuacja geopolityczna, w jakiej znalazła się dziś zjednoczona Europa na skutek bezprawnych działań Putina, jest niezwykle trudna i skomplikowana w wielu wymiarach. Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do tej sytuacji. Siłami, które będą zdolne odeprzeć atak i które będą na tyle odstraszające, aby do ataku nie doszło" – napisał.

Morawiecki zapewnił następnie, że polski rząd działa w myśl zasady "jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny".

Jak podkreślił, inicjatorem i twórcą projektu jest wicepremier Jarosław Kaczyński. Premier wyróżnił także zaangażowanie ministra obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Szef rządu zaznaczył, że oprócz zwiększania liczebności wojska, budżetu obronnego i modernizacji sił zbrojnych, nowy akt prawny zakłada "większe korzyści dla kandydatów na żołnierzy, podwyżki uposażeń, nowy rodzaj wojsk - obrony cyberprzestrzeni, zintensyfikowane ćwiczenia rezerwy, a wszystko to bez wprowadzania obowiązkowej służby wojskowej".

"Jak pokazują ostatnie wydarzenia, silna, zdyscyplinowana, nowoczesna i dobrze wyszkolona armia jest dziś podstawowym gwarantem bezpieczeństwa i odstraszania potencjalnego agresora. Dlatego robimy wszystko, by polskie siły zbrojne były jak najpotężniejsze!" – skwitował premier Mateusz Morawiecki.

