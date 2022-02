Bortniczuk: W grę wchodzi coś więcej niż sport

DoRzeczy.pl: Z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę pojawia się apel, aby piłkarska reprezentacja Polski nie rozgrywała barażowego spotkania z Rosją, które ma w marcu odbyć się w Moskwie. Jakie jest pana zdanie na ten temat?

Kamil Bortniczuk: Powinniśmy zrobić wszystko i wykorzystać wszelkie możliwości, żeby mecz ten został przeniesiony na neutralny grunt. Jeżeli zostaniemy postawieni przed wyborem, albo gramy w Moskwie, albo otrzymujemy walkower, to moje stanowisko jest takie, że powinniśmy nie grać. Ostatecznie jest to jednak decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej, który ma wyłączną kompetencję do tego, żeby wystawiać kadrę w rozgrywkach międzynarodowych.

Z drugiej strony walkower przybliża Rosję do gry w na mundialu. Czy to nie jest wylewanie dziecka z kąpielą?

Tutaj w grę wchodzi coś więcej niż sport. Każde wydarzenie sportowe, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele różnych krajów, a które będzie odbywać się na terytorium Rosji – nie chodzi tylko o baraż, ale również o finał MŚ w Siatkówce – będzie wykorzystane przez reżim Putina do legitymizacji wszystkiego tego, co dziś dzieje się na Ukrainie. Najzwyczajniej w świecie przedstawi to Rosjanom w taki sposób, że fakt, iż w Rosji odbywają się różne imprezy sportowe, świadczy o tym, że świat przeszedł do porządku dziennego nad ostatnimi wydarzeniami. Myślę, że taki bojkot sportowy będzie najlepiej zauważony przez świat i samych Rosjan. Mam jednak nadzieję, że nasze działania dyplomatyczne przyniosą taki skutek, że wszystkie imprezy zostaną przeniesione z Rosji do innych krajów, a to będzie trudno ukryć przed społeczeństwem. Zakładam, że sankcje ekonomiczne nakładane na Kreml są dla przeciętnego Rosjanina średnio odczuwalne, a najczęściej nawet niezauważalne.

Jak pan ocenia zachodnie sankcje? Widzimy, że została m.in. wstrzymana certyfikacja Nord Stream 2.

To jest niewątpliwie dobra informacja, lecz jeśli chodzi o sankcje, to na dzisiaj nie wiemy jeszcze na czym stoimy. Przed nami cała praca dyplomatyczna, żeby przekonać społeczność międzynarodową, a przede wszystkim naszych partnerów w Unii Europejskiej, że to jest bardzo ważny moment w historii Europy i właśnie w tym momencie powinniśmy postawić tamę imperialistycznym zapędom Rosji.

Z pewnością widział pan jak na olimpiadzie w Pekinie rosyjski sportowiec w geście solidarności wspierał ukraińskiego przeciwnika. Czyli jednak można.

Oczywiście, bo sportowcy są zazwyczaj przyzwoitymi i dobrymi ludźmi, a działania o których wcześniej wspomniałem nie są wymierzone w rosyjskich sportowców. One mają uderzyć w rosyjskie władze, które chciałyby wykorzystywać popularność sportu i wszystkie pozytywne emocje z nim związane, do legitymizacji swoich haniebnych czynów.

