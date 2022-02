Trump: Putin jest bardzo sprytny, wykonał genialny ruch

We wtorek USA, Wielka Brytania i Unia Europejska nałożyły sankcje wobec Rosji po formalnym uznaniu przez prezydenta Władimira Putina niepodległości separatystycznych republik Donieckiej i Ługańskiej, z którymi Moskwa podpisała traktaty o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy.

Trump: To, co robi Putin, jest genialne

Były prezydent USA Donald Trump pochwalił ruch Putina wobec Donbasu w wywiadzie dla konserwatywnego programu radiowego "The Clay Travis i Buck Sexton Show", nazywając prezydenta Rosji "bardzo bystrym facetem". – Teraz wejdzie tam i będzie strzegł pokoju. To będzie najsilniejsza siła pokojowa. Przydałaby się nam taka na naszej południowej granicy – powiedział.

Trump stwierdził jednocześnie, że Putin nigdy nie pomyślałby o inwazji na Ukrainę, gdyby to on dalej był prezydentem USA. Skrytykował przy tym administrację Joe Bidena, zwracając uwagę, że to za jego rządów "Rosja stała się bardzo bogata" z powodu rosnących cen ropy i gazu.

Amerykański "Forbes" zwraca uwagę, że to pierwsza publiczna wypowiedź Trumpa na temat kryzysu rosyjsko-ukraińskiego od końca stycznia, kiedy stwierdził, że "to, co dzieje się z Rosją i Ukrainą, nigdy nie wydarzyłoby się" w czasach jego urzędowania w Białym Domu.

Krytyka byłego prezydenta

Podczas swojej prezydentury Trump był często krytykowany, nawet przez członków własnej partii, za pozory utrzymywania dobrych relacji z Putinem i innymi autorytarnymi przywódcami – przypomina "Forbes".



Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 2017-2021. Uważa, że przegrał z Joe Bidenem walkę o reelekcję, ponieważ wybory zostały sfałszowane.

