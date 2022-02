Znoszenie obostrzeń. Gut: Niezależnie od decyzji musimy się zachowywać racjonalnie

W środę wirusolog skomentował zapowiedź rządu i Ministerstwa Zdrowia dot. znoszenia restrykcji sanitarnych w kraju w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Przypomnijmy, że od 1 marca tego roku przestanie obowiązywać większość rygorów związanych ze stanem epidemii. – Znosimy większość obostrzeń i zostawiamy tylko te, które są najbardziej konieczne, ograniczamy obostrzenia, (...) nadal będzie obowiązywało tylko noszenie maseczek w miejscach publicznych, w szczególności w środkach komunikacji publicznej, w sklepach – tam, gdzie rzeczywiście ten dystans między ludźmi jest bliski – poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie rządzący chcą utrzymania izolacji i kwarantanny dla domowników. Szef rządu zastrzegł przy tym, że "rozdział pandemii COVID-19 nie jest jeszcze zamknięty".

Racjonalne zachowania

Według prof. Włodzimierza Guta, "niezależnie od tego, jakie są decyzje administracyjne, to należy zachowywać się racjonalnie". Jego zdaniem, maseczki na twarzach powinniśmy nosić nie dlatego, że jest taki przymus, ale "dlatego, że jest to dla nas kwestia ograniczenia ryzyka zakażenia".

– Czy naprawdę maseczki musimy wkładać, bo jest przymus czy dlatego, że wchodzimy w grupę ludzi, o których nic nie wiemy i redukujemy szansę zakażenia? Redukujemy, a nie zerujemy, bo to jest jeszcze, oczywiście, sprawa prawidłowego noszenia maseczki – założenia i zdjęcia jej, czasu noszenia i przechowania. Maseczka może być groźniejsza od samego środowiska, w jakim się znaleźliśmy – mówił wirusolog.

Lekarz zaznaczył również, że w najbliższych tygodniach dowiemy się, czy decyzja o znoszeniu obostrzeń sanitarnych w Polsce była słuszna. – Jeśli będzie dalszy spadek zachorowań, to oznacza, że decyzja była w miarę słuszna. Jeżeli nastąpi ich stabilizacja, oznaczać to będzie, że nastąpiła trochę za wcześnie. A jak widoczny będzie wzrost zakażeń, to znaczy, że przesadziliśmy – oznajmił prof. Gut.

