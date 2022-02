Wicekanclerz Niemiec: Mądrzej byłoby w ogóle nie budować Nord Stream 2

Lider Zielonych w środę wieczorem na antenie telewizji ARD w bardzo mocnych słowach wypowiedział się na temat nowego rosyjsko-niemieckiego gazociągu.

– Polityka energetyczne zawsze jest też polityką bezpieczeństwa i musi być oceniana w kategoriach geopolitycznych – przyznał minister gospodarki dodając, że "mądrzej byłoby w ogóle nie budować Nord Stream 2".

Habeck podkreślił, że Europa potrzebuje "zróżnicowanego krajobrazu energetycznego", a nie ryzykownych inwestycji na dnie Bałtyku.

Wicekanclerz przyznał, że chociaż obecnie certyfikacja gazociągu została jedynie zamrożona, to jest jeszcze szansa na ostateczne pogrzebanie projektu Nord Stream 2. – Najważniejsze jest to, by Europa i USA działały obecnie zgodnie i nie próbowały licytować się ze sobą w nakładaniu sankcji – stwierdził cytowany przez "Deutsche Welle" polityk.

Niemcy wstrzymują certyfikację

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował we wtorek, że z powodu ostatnich działań Rosji na Ukrainie certyfikacja Nord Stream 2 nie może być kontynuowana i wstrzymał decyzję o uruchomieniu gazociągu.

– Musimy ponownie ocenić sytuację, w szczególności w odniesieniu do Nord Stream 2 – powiedział kanclerz Niemiec na konferencji w Berlinie, podczas której wystąpił razem z premierem Irlandii.

Dodał, że ministerstwo gospodarki ponownie przyjrzy się procesowi przyznania koncesji Gazpromowi i ma przeprowadzić "nową ocenę bezpieczeństwa dostaw". – Sytuacja zasadniczo się zmieniła – powiedział Scholz.

W połowie listopada 2021 r. niemiecki regulator wstrzymał proces certyfikacji Nord Stream 2 ze względów proceduralnych.

