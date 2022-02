Ewakuacja rosyjskich dyplomatów. Ekspert: Zapowiedź eskalacji konfliktu

Agencja TASS przekazała, że w środę rozpoczęła się ewakuacja personelu wszystkich rosyjskich placówek dyplomatycznych znajdujących się na terytorium Ukrainy. Ambasada rosyjska w Kijowie potwierdziła te doniesienia. W miniony wtorek ministerstwo spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej zapowiadało takie ruchy.

Jak poinformowała agencja Reuters, z ambasady Federacji w Kijowie zdjęto już rosyjską flagę.

"Eskalacja konfliktu"

Działania Rosjan ocenił na antenie TVP Info Grzegorz Kuczyński. Zdaniem eksperta ds. wschodnich, otrzymaliśmy "zapowiedź eskalacji konfliktu" rosyjsko-ukraińskiego.

– Wojnę psychologiczną mamy od kilku tygodni albo i od kilku miesięcy. Takie działania, ewakuacja całkowita rosyjskiego personelu dyplomatycznego, może zapowiadać uderzenie na Ukrainę na dużą skalę. Oczywiście, nie jest to jeszcze przesądzone. Nie można przesądzać, czy to kolejna odsłona gry psychologicznej, zastraszania Ukrainy i Zachodu czy realne działanie, które miałoby doprowadzić do uniknięcia strat przez Federację Rosyjską, chociażby w postaci danych i dokumentacji – powiedział Kuczyński. – Tak czy inaczej, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy o krok od pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę – dodał.

Pełna inwazja

Media podały, że Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia inwazji na Ukrainę w ciągu najbliższych 48 godzin. Informacje mają pochodzić od urzędników amerykańskiego wywiadu.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena już wcześniej miała poinformować o najnowszych prognozach Ukraińców na czele z Wołodymyrem Zełeńskim.

