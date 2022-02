Warszawa gotowa na przyjęcie uchodźców z Ukrainy? Trzaskowski odpowiada

W ubiegłym tygodniu Trzaskowski udał się na spotkanie z merem stolicy państwa ukraińskiego. Dyskutowano o możliwej agresji Federacji Rosyjskiej na terytorium naszego wschodniego sąsiada. Przypomnijmy, że Kreml otoczył Ukrainę z trzech stron za pomocą ponad 150 tys. swoim żołnierzy wraz z licznym sprzętem.

– Myślę, że dzisiaj nikt nie wie, jak ten scenariusz będzie się odbywał. My chcieliśmy zapytać, jak jako samorządy polskie, ale i europejskie możemy pomóc. (...) Byliśmy zainteresowani tym, jakie Kijów ma potrzeby – powiedział prezydent Warszawy.

Uchodźcy z Ukrainy

Rafał Trzaskowski był w środę gościem programu "Tak Jest" na antenie stacji TVN 24. W trakcie rozmowy włodarz miasta stołecznego narzekał na brak jasnej strategii obozu rządzącego w obliczu konfliktu zbrojnego za naszą granicą, szczególnie w dobie możliwej fali uchodźców z Ukrainy. Jak stwierdził polityk Platformy Obywatelskiej, to rządzący są odpowiedzialni za nadanie statutu uchodźcy. Natomiast samorządy mogą zaoferować swoją pomoc na późniejszym etapie. Zdaniem Trzaskowskiego, obecnie pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi, m.in. o miejsca w szkołach i szpitalach czy o tłumaczy, a także o "setki innych spraw".

– Nauczeni doświadczeniem pandemii, kiedy to rządzący, bez strategii, oczekiwali od nas działań z dnia na dzień pytamy rząd o to, jaką ma strategię. Bo my, oczywiście, chcemy pomóc – oznajmił prezydent Warszawy. – Chcielibyśmy uzyskać jasne zapewnienie, że rząd ma strategię. Wtedy samorządy mogłyby się na to przygotować. Nie jest problemem przyjęcie kilku tysięcy uchodźców. Natomiast pytanie o to, co dalej. Czy ośrodki dla uchodźców będą na to gotowe. Jeżeli fala byłaby naprawdę duża – zauważył.

Rafał Trzaskowski podkreślił także, że aktualnie w Warszawie przebywa – uczy się, studiuje i pracuje – około 100 tys. Ukraińców. – Większość z nich ma uregulowany status – powiedział.

