Prezydent: Ukraina padła ofiarą rosyjskiej napaści. Nie pozostawimy jej bez wsparcia

Prezydent Rosji Władimir Putin oficjalnie ogłosił rozpoczęcie "operacji militarnej" na Ukrainie. W nocnym wystąpieniu (ok. godz. 4 w Polsce) Władimir Putin powiedział, że operacja ma na celu "ochronę ludności". Jak stwierdził, Rosja nie zamierza okupować Ukrainy, ale chce ją "zdemilitaryzować" i "zdenazyfikować". Jednocześnie Putin wezwał ukraińskich żołnierzy do natychmiastowego złożenia broni. – Ci, którzy będą próbowali nam przeszkodzić, spotkają się z odpowiedzią militarną, która doprowadzi do konsekwencji, z jakimi się nie spotkaliście. Jesteśmy gotowi na wszystko – powiedział. J

Jednocześnie media donoszą o eksplozjach w wielu ukraińskich miastach. Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych można zobaczyć i usłyszeć, jak wyglądały wybuchy w miejscowości Mariupol, położonej nad Morzem Azowskim, w obwodzie donieckim na wschodniej Ukrainie. Ponadto, miało dojść do salwy pocisków w kierunku wojsk ukraińskich. Ataki miały też miejsce w Odessie, stolicy obwodu odeskiego Ukrainy, mieście położonym nad Morzem Czarnym. To trzecie miasto Ukrainy co do liczby ludności.

Prezydent: Nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia

Prezydent Andrzej Duda napisał, że "mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści". "Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia" – napisał Andrzej Duda.



twitter



Warszawa: Zwołano Komitet ds. Bezpieczeństwa

W związku z decyzją Władimira Putina o inwazji na Ukrainę, zwołany został Komitet do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Tuż po godzinie 5 rano rzecznik rządu poinformował, że komitet "za chwilę zacznie obrady".



Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Do zadań Komitetu należy zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów

propozycji w tym zakresie. W skład Komitetu wchodzą m.in. wicepremier, szef MON, minister sprawiedliwości, szef MSWiA, koordynator służb specjalnych i szef MSZ.