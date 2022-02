Von der Leyen: Prezydent Putin sprowadził do Europy wojnę

W wystąpieniu około godz. 04:00 w nocy czasu warszawskiego Władimir Putin oznajmił, że wydał rozkaz "operacji militarnej", która ma na celu "ochronę ludności". Jak stwierdził, Federacja Rosyjska nie zamierza okupować Ukrainy, ale chce "zdemilitaryzować" i "zdenazyfikować" swojego zachodniego sąsiada. Jednocześnie rosyjski przywódca wezwał ukraińskich żołnierzy do natychmiastowego złożenia broni. – Ci, którzy będą próbowali nam przeszkodzić, spotkają się z odpowiedzią militarną, która doprowadzi do konsekwencji, z jakimi się nie spotkaliście. Jesteśmy gotowi na wszystko – powiedział.

Wojna w Europie

Do wydarzeń odniosła się przewodnicząca Komisji Europejskiej na zwołanej w Brukseli konferencji prasowej.

– Prezydent Putin sprowadził do Europy wojnę. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego aktu agresji podjętego przez Rosję przeciwko niepodległemu państwu. Celem Rosji jest nie tylko Donbas, nie tylko Ukraina. Celem Rosji jest destabilizacja Europy, a także całego porządku międzynarodowego. Pociągniemy prezydenta Putina do odpowiedzialności za to, co się stało – mówiła Ursula von der Leyen.

Pakiet sankcji

Szefowa KE zapowiedziała również "pakiet dotkliwych sankcji".

– Obejmiemy nimi strategiczne sektory gospodarki rosyjskiej, blokując im dostęp do technologii na kluczowych rynkach. Osłabimy bazę ekonomiczną Rosji, a także zdolność Rosji do modernizacji. Zamrozimy aktywa rosyjskie w UE, zablokujemy dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych (...) Te sankcje mają za zadanie bardzo mocno uderzyć w interesy Kremla i zdolność prowadzenia tej wojny. Wiemy, że miliony Rosjan nie chcą wojny. Prezydent Putin stara się cofnąć zegar do czasów Imperium Rosyjskiego, ale robiąc to, naraża przyszłość całego rosyjskiego narodu – powiedziała polityk. – Unia Europejska stoi ramię w ramię z Ukrainą. Będziemy dalej wspierać Ukrainę. Ukraina zwycięży – dodała.

Czytaj też:

Ambasador RP na Ukrainie: Zaczęła się wojna. Ludzie są zdezorientowaniCzytaj też:

Jakie są plany Putina? Gen. Skrzypczak: Polska jest bezpieczna