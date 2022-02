Sejm pracuje w trybie nadzwyczajnym. Marszałek zaapelowała do mediów

W środę Sejm przyjął przez aklamację uchwałę, która potępiała działania Władimira Putina na Ukrainie i wzywa społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych oraz dyplomatycznych. – Dzisiaj obudziliśmy się w zupełnie nowej sytuacji. Mamy wojnę. W związku z tym, my też musimy na to zareagować. Przed chwilą odbyło się prezydium i konwent. Mieliśmy jednomyślne stanowisko, za co wszystkim chciałabym podziękować – powiedziała na konferencji prasowej Elżbieta Witek.

W obliczu zagrożenia Sejm pracuje w trybie nadzwyczajnym. Oznacza to m.in., że posłowie otrzymali wiadomości o braku wyjazdów w razie konieczności spotkania.

Działania władz RP

W trakcie bieżącego posiedzenia Sejmu nie będzie m.in. informacji bieżącej nt. spraw zagranicznych, ponieważ minister i wiceministrowie spraw zagranicznych są zajęci wydarzeniami na Ukrainie. – Czekamy na bardzo ważną ustawę o obronie ojczyzny – przekazała Witek. Ponadto, w czwartek o godz. 14:00 zaplanowane jest wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas dyskusji pytania będą mogli zadawać przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych.

Marszałek zapewniła również, że jest w stałym kontakcie z przewodniczącym parlamentu ukraińskiego.

Apel do mediów

Podczas konferencji polityk Prawa i Sprawiedliwości wystąpiła też z apelem do przedstawicieli mediów.

– Chciałabym zaapelować do wszystkich mediów. To jest nasza wspólna odpowiedzialność za przekaz, jaki idzie w świat. W związku z tym, wszyscy powinniśmy być w tej chwili odpowiedzialni. (…) To ważny i bardzo trudny dzień. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Przekaz, który będzie szedł w świat, nie tylko do naszych obywateli, także ze strony mediów, ale i polityków naprawdę wymaga od nas wszystkich wielkiej odpowiedzialności – mówiła.

Stan wyjątkowy w kraju?

Elżbieta Witek została także zapytana o możliwość wprowadzenia w kraju stanu wyjątkowego na wzór Litwy w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.

– Litwa jest w bezpośrednim zagrożeniu. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Każde państwo podejmuje decyzje, jakie uważa za adekwatne – stwierdziła marszałek Sejmu.

