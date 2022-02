Morawiecki w Sejmie: Przywrócimy integralność Ukrainy

W czwartek nad ranem Rosja dokonała uderzeń rakietami manewrującymi typu "Kalibr" na obrane cele w miastach: Iwano-Frankiwsk, Łuck, Chmelnicki, Kijów, Chersoń, Mikołajów, Odessa, Kramatorsk i Charków. Zaatakowano obiekty wojskowe, w pierwszej kolejności lotniska i niektóre centra dowodzenia ukraińskich sił zbrojnych, ale też bazy lotnicze i pozycje wojsk obrony przeciwlotniczej.

Premier w Sejmie: To barbarzyństwo

– To barbarzyństwo, z którym spotykamy się za naszą wschodnią granicą, musi spotkać się z oporem całego świata. Dziś Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność i niepodległość, ale również w imieniu całej Europy – stwierdził.

Premier podkreślił, że Polska jest w fazie rozmów, by w ramach uchwały, którą przyjął polski Sejm, wypracować jak najdalsze sankcje wobec Rosji. Szef rządu jednocześnie zapewnił, że Polska jest dzisiaj krajem w pełni bezpiecznym. – Nasze służby zostały podniesione w stan podwyższonej gotowości. Nasze wspólne ostatnie działania służyły wzmocnieniu obronności – zapewnił.

Morawiecki: Demony odżyły

– Nie jesteśmy zaskoczeni tym, co się dziś dzieje. Ostrzegaliśmy przed tym już w rozmowach z naszymi współpracownikami w grudniu. Putin wybrał drogę terroru i od naszej wspólnej odpowiedzi zależy to, czy będziemy w stanie przywrócić integralność Ukrainy. Dziś jest szczególny moment w naszej historii, bo on spowodował, że wszystko się zmieniło. Te demony z historii Europy właśnie odżyły. Nasza postawa musi być postawą zdecydowaną – przemawiał premier z mównicy sejmowej.

Szef rządu stwierdził, że działania polskiego rządu idą obecnie w dwóch kierunkach: sankcji wobec Rosji oraz wzmocnienia wschodniej części Unii Europejskiej.

– Z tego miejsca chciałbym zwrócić się też do naszych sąsiadów, Ukraińców: nie zostawimy Was w potrzebie. Jesteśmy razem z Wami – podkreślał.

Czytaj też:

Rosja: Jesteśmy gotowi do negocjacjiCzytaj też:

Romaszewska: Putin nie jest z żelaza i każdy szef może źle skończyć