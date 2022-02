Rosja atakuje Ukrainę. Budka: W Polsce trzeba przywrócić praworządność

W środę Sejm przyjął przez aklamację uchwałę, która potępiała działania Władimira Putina na Ukrainie i wzywa społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych oraz dyplomatycznych. – Dzisiaj obudziliśmy się w zupełnie nowej sytuacji. Mamy wojnę. W związku z tym, my też musimy na to zareagować. Przed chwilą odbyło się prezydium i konwent. Mieliśmy jednomyślne stanowisko, za co wszystkim chciałabym podziękować – powiedziała na konferencji prasowej Elżbieta Witek.

W obliczu zagrożenia Sejm pracuje w trybie nadzwyczajnym. Oznacza to m.in., że posłowie otrzymali wiadomości o braku wyjazdów w razie konieczności spotkania.

Budka: Wyrazy solidarności dla narodu ukraińskiego

W Sejmie głos zabrał były lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka, który swoje wystąpienie zaczął od złożenia wyrazów solidarności z Ukraińcami.

– Jesteśmy z wami. Sejm RP w tej podjętej, przed chwilą uchwale, wyraził solidarność, ale myślę, że trzeba ją podkreślać na każdym kroku. To czas próby i wielkiej odpowiedzialności, przed którą stanęliśmy my wszyscy. Dlatego tak bardzo ważne jest, by w tym czasie nakreślić jasny, czytelny plan, który pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa Polski. O tym planie mówił nie tak dawno, Donald Tusk, który dzieląc się swoimi doświadczeniami, jako przewodniczący RE, a wcześniej premier, podpowiadał w jaki sposób można zwiększyć bezpieczeństwo Polski, w tym najtrudniejszym dla Polski czasie – mówił Borys Budka w Sejmie.

Budka: Przywrócić praworządność

W dalszej część swojej wypowiedzi Borys Budka nawiązał do słów Donalda Tuska, który domaga się od polskich władz "przywrócenia praworządności".

– Trzeba odstąpić od wszelkich konfliktów międzynarodowych. Od tej niepotrzebnej walki z przyjaciółmi, a nie wrogami. Od tego ogniskowania naszej energii, tam gdzie są nasi przyjaciele, a nie wrogowie i mówię tutaj o pełnej współpracy z UE i krajami NATO – ocenia szef klubu KO.

– Tym różni się autokratyczna Rosja od demokratycznych krajów UE Zachodu, że tam nie ma wolnych sądów. Dlatego tak ważne jest, by przywrócić w Polsce praworządność, tak ważne jest by zakończyć spór z UE. Tego wymaga polska racja stanu – kontynuował Budka.

