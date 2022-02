Najpierw to próba wyobraźni i świadomości historii, bo wystarczy kilkadziesiąt lat, by ludzie zaczęli myśleć, że obrona i dyplomacja to jedynie ozdobniki państwa, prawie jak prezydencki ceremoniał. Gdy jednak kolejną falą powraca odwieczna walka chaosu i porządku – czas dojrzewać szybko.