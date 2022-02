Windows of opportunity

Nie jakaś nagła, wyczekiwana i pozytywna diagnoza, wynik szerokich badań naukowych czy analiz statystycznych. Kurczę, nawet nie zrobili tego rządzący, nawet WHO. Wiele to pokazuje, jeśli chodzi o tę pandemię. Cóż powiedział nasz software’owo-szczepionkowy guru, Bill Gates, bo to o nim mowa? Otóż wyłączył on prąd światowego sanitaryzmu. Ale czy do końca? Czy rozpędzeni i nagle opuszczeni jego harcownicy rzeczywiście stoją na czele armii, która już zatrąbiła do odwrotu?