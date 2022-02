Cejrowski: Należy rozdać broń

Rząd zarządził mobilizację. Należy więc rozdać broń! Każdemu, kto zechce wziąć. Żadnych zezwoleń, lecz powszechne prawo do posiadania. Bo czym mamy się bronić – siekierami? Powszechne prawo do posiadania broni powinno wynikać z wieku i urodzenia. Masz prawa wyborcze, to masz prawo nosić broń. Odebrali ci prawa wyborcze (sądownie), to tracisz prawo do broni, bo coś z tobą nie tak. Kto nie chce korzystać z broni, ten nie musi. Broń w domach to zagrożenie, że się ludzie zaczną zabijać? Bzdury! W domach są noże, siekiery, młotki oraz narzędzia tapicerskie, które strzelają gwoździami. Gdyby takie coś przystawić komuś do piersi lub czoła – zabijesz.