Ukraina w Unii Europejskiej? Prezydent Duda: To się należy

W sobotnim wpisie na portalu społecznościowym Twitter polska głowa państwa zaapelowała o jak najszybsze uruchomienie procedury włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Zdaniem przywódcy, pozwoliłoby to Ukraińcom m.in. na odbudowę swojego kraju po działaniach wojennych prowadzonych na jej terytorium.

"To się Ukrainie należy"

"Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy" – możemy przeczytać we wpisie prezydenta Andrzeja Dudy.

Polska dyplomacja

Od najazdu Rosji na Ukrainę w ostatni czwartek trwa polska ofensywa dyplomatyczna. W sobotę premier Mateusz Morawiecki udał się do Berlina na spotkanie z kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec Olafem Scholzem. Wcześniej w wystąpieniu dla przedstawicieli mediów szef naszego rządu zaapelował o zdecydowaną niemiecką reakcję na rosyjską agresję na terytorium państwa ukraińskiego.

– Znajdujemy się w dramatycznym momencie historii i odpowiadamy przed trybunałem historii za nasze decyzje i za decyzje wszystkich, którzy mogą wpłynąć na to, co dzieje się na Ukrainie. (...) Rosja nie tylko chce pozbawić Ukrainę suwerenności, ale zabija dzieci, kobiety i mężczyzn. Rosja chce naruszyć porządek pokoju, który został ustalony po II wojnie światowej. Chce zniszczyć świat, jaki znamy – powiedział premier podczas spotkania z dziennikarzami.

