Rzecznik rządu zwrócił się do członków Bundestagu ws. sankcji. "To zależy od waszej decyzji"

Przedstawiciele Rady Ministrów na czele z jej prezesem Mateusz Morawieckim udali się w sobotę z wizytą do Berlina. Szef rządu Zjednoczonej Prawicy spotkał się tam z kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec Olafem Scholzem. W dyskusji uczestniczył też prezydent Litwy Gitanas Nausėda.

Przywódcy rozmawiali o zwiększeniu pakietu sankcji nałożonych na Federację Rosyjską w związku z agresją na Ukrainę. W tej kwestii Morawiecki zaproponował już konkretne rozwiązania, mające zatrzymać rosyjską inwazję.

"Trybunał historii"

Po powrocie do Warszawy rzecznik prasowy rządu wystąpił na konferencji prasowej przed KPRM w Warszawie. – Od kilku dni obserwujemy agresję Rosji na teren Ukrainy. Obserwujemy, jak Rosja realizuje swoją imperialną politykę. Obserwujemy, jak na Ukrainie giną rodziny, dzieci, matki, ojcowie. Giną zarówno żołnierze, jak i cywile. Dlatego premier wraz z prezydentem Litwy spotkali się z kanclerzem Niemiec, aby przekazać, że Unia Europejska musi jak najszybciej, "tu i teraz", przyjąć wszystkie najbardziej dotkliwe sankcje na Rosję, które tylko są do przyjęcia – mówił.

– Stoimy w obliczu trybunału historii, który oceni to, jak działa Europa. Czy w konsekwentny sposób dbała o wartości europejskie, o prawa człowieka, o to wszystko, o czym cały czas mówimy, jako Unia Europejska. Dzisiaj jest test. Test na to, czy te sankcje będą przyjęte – stwierdził Piotr Müller.

Wśród pakietu z sankcjami polityk Prawa i Sprawiedliwości wymienił: szybkie odcięcie Rosji od systemu finansowego SWIFT; zamknięcie gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2; odcięcie Rosji od wszystkich możliwych systemów finansowych i bankowych, z których korzysta; zamknięcie możliwości dostaw gazu, ropy oraz węgla do Europy.

Apel do członków Bundestagu

Na niedzielę zaplanowano spotkanie niemieckiego parlamentu.

– Członkowie Bundestagu, od waszej decyzji m.in. zależy to, czy europejskie wartości przełożą się na faktyczne konkrety. Czy rzeczywiście Niemcy zadecydują, żeby pomóc Ukrainie, aby Unia Europejska nałożyła sankcje – zaapelował do niemieckich parlamentarzystów rzecznik prasowy polskiego rządu.

– Apelujemy również do wszystkich krajów europejskich o to, by na Ukrainę kierować dodatkową pomoc. Nie tylko sankcje są tutaj ważne, ale faktyczna pomoc – humanitarna, materialna, w uzbrojeniu. Dzisiaj, a nie jutro czy pojutrze, Ukraińcy decydują o swoim losie. Sankcje są bardzo istotne, one przyniosą skutki za jakiś czas, ale teraz jest potrzeba dostaw humanitarnych oraz dostaw uzbrojenia – powiedział Piotr Müller.

