"To zobowiązanie". Prezydent Duda: Musimy działać, czas ucieka

Sobota to trzeci dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent kraju Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że Ukraińcy nie złożą broni.

Przywódca odrzucił ofertę Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotyczącą ewakuacji z Kijowa – poinformowało CNN, powołując się na ukraińską ambasadę w Wielkiej Brytanii. Według tamtejszych dyplomatów, Zełenski odpowiedział Amerykanom, że "walka jest tutaj". – Potrzebuję amunicji, a nie przejażdżki – oświadczył. "Ukraińcy są dumni ze swojego prezydenta" – napisała ambasada na Twitterze.

"Bohaterstwo"

Między innymi do prezydenta Ukrainy w swoim wpisie na Twitterze odniósł się Andrzej Duda. "Bohaterstwo Narodu Ukraińskiego, Sił Zbrojnych Ukrainy i Prezydenta @ZelenskyyUa staje się częścią historii wolnego świata. To zobowiązanie nas, tych już wolnych, aby upewnić się, że wygrają. Musimy działać, czas ucieka" – możemy przeczytać w jego wpisie w języku angielskim w serwisie społecznościowym.

Wcześniej polska głowa państwa zaapelowała o jak najszybsze uruchomienie procedury włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Zdaniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pozwoliłoby to Ukraińcom m.in. na odbudowę swojego kraju po działaniach wojennych prowadzonych na jego terytorium. "Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy" – przekazał Andrzej Duda.

