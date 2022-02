Johnson o dalszych sankcjach na Rosję: Jesteśmy zdeterminowani

"Dziś rano odizolowaliśmy Rosję od międzynarodowego systemu finansowego. Współpracując z naszymi partnerami i G7, jesteśmy zdeterminowani, aby nałożyć najsurowsze możliwe środki ekonomiczne przeciwko prezydentowi Putinowi za jego odrażającą kampanię przeciwko Ukrainie. Putin musi przegrać" – napisał w poniedziałek szef brytyjskiego gabinetu na Twitterze.

twitter

Dalsze sankcje na Rosję

Dalsze sankcje gospodarcze w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę zostały wymierzone w Bank Centralny Federacji Rosyjskiej (CBR) – możemy przeczytać na brytyjskiej stronie rządowej. Decyzję w tej sprawie ogłosił kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii po konsultacjach z szefem angielskiego banku centralnego. Działanie ma być podjęte we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej i Unią Europejską. Jak poinformowano, chodzi o to, aby uniemożliwić Bankowi Centralnemu Federacji Rosyjskiej rozmieszczanie swoich rezerw walutowych w sposób podważający skutki dotychczas nałożonych sankcji, a także podciąć zdolność do angażowania się w transakcje walutowe w celu wsparcia rosyjskiego rubla.

"Rząd Wielkiej Brytanii niezwłocznie podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu wprowadzenia w życie ograniczeń zakazujących osobom fizycznym lub prawnym z Wielkiej Brytanii podejmowania transakcji finansowych z udziałem CBR, Rosyjskiego Funduszu Majątku Narodowego oraz Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej. Rząd Wielkiej Brytanii zamierza w tym tygodniu dokonać dalszych powiązanych oznaczeń, współpracując z naszymi międzynarodowymi partnerami" – podano w komunikacie.

Wojna potrwa kilka lat?

Ostatnio brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss powiedziała, że operacja wojskowa na Ukrainie może trwać kilka lat, biorąc pod uwagę opór Ukrainy i dostawy broni z Zachodu do Kijowa.

W wywiadzie dla kanału telewizyjnego Sky News Truss stwierdziła, że Wielka Brytania musi być gotowa na bardzo długi konflikt. – To może potrwać kilka lat, ponieważ wiemy, że Rosja ma mocne siły – oznajmiła. Jednocześnie polityk zaznaczyła, że opór Ukraińców jest "bardzo silny i odważny".

Czytaj też:

Ławrow nie może wziąć udziału w szczycie ONZ. MSZ Rosji: Jakaś bzdura!Czytaj też:

Rosyjskie natarcie na Kijów. Nowe informacje brytyjskiego wywiadu