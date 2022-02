Jasina: W dalszym ciągu nie planujemy ewakuacji naszej ambasady w Kijowie

Poniedziałek to piąty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę.

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych stara się ze wszystkich sił dołożyć swoją cegłę, żeby zarówno wzmocnić bezpieczeństwo Polski, jak i pomóc naszym ukraińskim przyjaciołom. Jednym z działań jest aktywność Polski na arenie międzynarodowej, aktywność pana prezydenta, pana premiera i pana ministra – powiedział rzecznik prasowy resortu.

Działania polskiej dyplomacji

Łukasz Jasina przekazał, że w ciągu tygodnia odbyły się już cztery spotkana unijnych ministrów, w których udział wziął Zbigniew Rau. Natomiast na wtorek zaplanowano spotkanie szefów resortów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Niemiec i Francji. Dyskusja odbędzie się w Pałacu Herbsta w Łodzi. – Temat może być tylko jeden – nasza wspólna reakcja na to, co dzieje się na Wschodzie, agresja rosyjska na Ukrainę, polityka i architektura bezpieczeństwa w naszym regionie – oznajmił rzecznik MSZ. Gościem specjalnym dyskusji w formie wideo ma być szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, który podobnie jak inni ukraińscy przywódcy pozostaje w stałym kontakcie z ministrem Rauem. – Jako Trójkąt Weimarski ponosimy szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na kontynencie europejskim. I to w ostatnich dniach jest bardzo widoczne. Wspólne działania pomagają na lepsze określenie i skoordynowanie ruchów – mówił Jasina.

Następnie Zbigniew Rau uda się do szwajcarskiej Genewy na szczyt Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polityk będzie przemawiał tam kilkukrotnie, zarówno jako szef polskiej dyplomacji, jak i przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Minister spraw zagranicznych ma po raz kolejny zaapelować o rozejm w Kijowie dot. opuszczenia miasta przez ludność cywilną.

Łukasz Jasina na poniedziałkowej konferencji prasowej w siedzibie MSZ w Warszawie poinformował również, że w dalszym ciągu polskie władze nie planują ewakuacji zarówno ambasady Rzeczpospolitej w Kijowie, jak i placówki dyplomatycznej we Lwowie.

