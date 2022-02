Cieszyński: Polacy powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci

Trwa agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dzień przed decyzją Władimira Putina dotyczącą pełnej inwazji na terytorium swojego zachodniego sąsiada na terenie państwa ukraińskiego doszło do kolejnego cyberataku na strony rządowe. Nie działały serwisy m.in.: Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ministerstwa Obrony Ukrainy, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Rady Najwyższej i Gabinetu Ministrów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

W poniedziałek w rozmowie z Radiem Zet Janusz Cieszyński, który w rządzie zajmuje się sprawami cyfryzacji, zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa w sieci w tym szczególnym czasie ataku na naszego wschodniego sąsiada.

– Polacy powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. To moment, by zastanowić się, czy wszędzie tam, gdzie korzystamy z usług internetowych, mamy włączone dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Powinniśmy patrzeć ze zdwojoną ostrożnością. Jeśli coś się dzieje, to zgłaszać do ekspertów CERT Polska – powiedział.

Przypomnijmy, że w ubiegły poniedziałek, 21 lutego premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych, wprowadzanym w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Taką informację przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Walka z dezinformacją

Podczas audycji w Radiu Zet Janusz Cieszyński został również spytany o walkę rządu z dezinformacją. Minister odpowiedział, że powstał już specjalny zespół, który zajmuje się tą sprawą.

– Co prawda, sentyment jest w Polsce bardzo proukraiński, ale widzimy próby budowania szkodliwych dla nas narracji – oznajmił polityk.

– Np. była taka narracja, że przez polską Straż Graniczną stosowane są kryteria, które uniemożliwiają osobom czarnoskórym wjechanie do Polski. To klasyczny fake news – stwierdził.

