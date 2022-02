Prezydent: Cały czas trwają konsultacje dotyczące kolejnych sankcji wobec Rosji

– Trwają w tej chwili cały czas konsultacje dotyczące sankcji, które jeszcze można nałożyć na Rosję, sankcji, które rzeczywiście będą dotkliwe, które spowodują – wszyscy mają nadzieję – deeskalację tych rosyjskich agresywnych zachowań – powiedział prezydent Andrzej Duda po zakończeniu wideokonferencji.

Jak mówił polski prezydent, "nie sposób tolerować tego, że giną dzieci, nie sposób tolerować tego, że bombardowane są osiedla mieszkalne, że zabija się ludzi".

– To jest coś strasznego, coś czego na taką skalę Europa nie widziała od II wojny światowej. I rzeczywiście jest to absolutnie porażające. Dlatego wszyscy mają pewność, że musimy uczynić wszystko, aby ta wojna się zakończyła, aby Rosja tego agresywnego działania zaprzestała i wróciła na swoje terytorium, żeby opuściły wojska rosyjskie terytorium Ukrainy, opuściły wszystkie terytoria okupowane. To jest niezwykle ważne – podkreślał Andrzej Duda podczas briefingu prasowego.

— Zapewniam, że sojusznicy są zjednoczeni, stanowimy jedno. Wszyscy zdają sobie sprawę, że tylko razem poradzimy sobie w tej sytuacji. Musimy stać przy Ukrainie. Nie możemy godzić się na siłową zmianę światowego porządku — powiedział.

Prezydent podziękował obywatelom

Polityk wyraził wdzięczność polskiemu społeczeństwu za zaangażowanie w akcję pomocy ukraińskim uchodźcom.

— Dziękuję wszystkim za to wielkie serce, za zaproszenia do domów, za przynoszenie darów, za niezwykłą ofiarność wobec narodu ukraińskiego. Świat to widzi. Dziękuję moim Rodakom za tę niezwykłą postawę — wskazał.

Andrzej Duda przekazał, że codziennie rozmawia z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i stara się na bieżąco realizować zgłaszane przez niego potrzeby.

Czytaj też:

Putin podał warunki zakończenia inwazji. W rozmowie z MacronemCzytaj też:

We wtorek spotkanie Morawieckiego z Johnsonem