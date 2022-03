(Nie)wdzięczność Oksany Zabużko

Od razu zaznaczę, na wypadek, gdyby ktoś, pozbawiony umiejętności czytania ze zrozumieniem, nazwał mnie „ruskim agentem”: nie mam wątpliwości co do tego, że Polska nie tyle z moralnego punktu widzenia, co we własnym interesie, powinna wspierać Ukrainę w obronie przed agresją Putina. Warto jednak przyjrzeć się reakcjom ukraińskim na pomoc, jaką kraj ten otrzymał ze strony Warszawy w ostatnich dniach. Prezydent Zełenski rozpływa się w pochwałach dla prezydenta Dudy. Jeśli Ukraina przetrwa, bardzo możliwe, że „przyjaźń, poznana w biedzie” zaprocentuje.