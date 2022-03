Jakubiak: Moje nastawienie do Ukraińców diametralnie się zmieniło

– Miałem do nich pretensje o to, że wyjechali do Polski w milionach, że gdzieś mieli swoją ojczyznę, że "wróg u bam, a wy sobie tutaj w Polsce gniazdka zakładacie – mówił Jakubiak we wtorek w TVP Info.

– Dzisiaj patrząc na to, że do Polski przyjeżdżają tylko kobiety i dzieci, jestem pełen uznania dla tego narodu i absolutnie zmieniło się moje postrzeganie i jestem bardzo dumny z Ukraińców – dodał.

Jakubiak porównał opór stawiany przez Ukraińców do Polaków walczących w czasie powstania warszawskiego. – Myślę, że podziw Polaków wobec postawy Ukraińców właśnie z tego się bierze, z bohaterskiego stanięcia jak powstańcy warszawscy, jak obrona Wizny, Westerplatte. Przykładów jest całe mnóstwo – ocenił.

– Te kilometry zmarzniętych kobiet i dzieci, które mówią o tym, że mężczyźni zostali bronić swojego domu i swojej ojczyzny, to, no cóż: wszyscy dzisiaj jesteśmy Ukraińcami – powiedział.

"Wczoraj niechcący włączyłem TVN"

Jakubiak zwrócił również uwagę na to, jak świat reaguje na wojnę wywołaną przez Rosję. Nawiązał w tym kontekście do decyzji Szwecji, która wesprze wojskowo Ukrainę, choć od czasów II wojny światowej rząd w Sztokholmie nikomu nie sprzedał broni, a także do działań Szwajcarii, która nałożyła ograniczenia na rosyjskie konta, czego w historii bankowości nigdy wcześniej nie było.

– Rosjanie stracili w ten sposób 630 mld euro rezerw, które pakowali do zachodnich banków, mając przekonanie, że są bezpieczne – dodał.



Według niego Polska ma w tej chwili najlepszą dyplomację w Europie. – Wszyscy mówią naszym językiem. (…) Wczoraj niechcący, ale jednak, włączyłem TVN i nawet TVN mówi dzisiaj polskim językiem. To jest po prostu niesłychane, co się na naszych oczach dzieje, a to wszystko dzięki Putinowi, który w pięć dni stracił wszystko, co miał - pieniądze, godność, honor, wielką Rosję. Wszystko stracił gamoń, dlatego że przebrał się za Hitlera – mówił Jakubiak.

Czytaj też:

Co może powstrzymać Putina? Kwaśniewski odpowiadaCzytaj też:

Ławrow wraca do ZSRR i atakuje Zachód. "Niedopuszczalne"