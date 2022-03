Wicepremier: Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego staje się faktem

– To, że powstał projekt NABE nie wynika z naszych chęci dokonywania zmian strukturalnych w obszarze energetyki dla samych zmian, ale to jest konieczność dostosowywania się do polityki klimatycznej Unii Europejskiej i konieczności transformacji energetycznej – mówił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła w drodze uchwały dokument o transformacji sektora elektroenergetycznego. Projekt zakłada nabycie przez Skarb Państwa aktywów związanych z wytwarzaniem energii w elektrowniach zasilanych węglem brunatnym i kamiennych.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego staje się faktem

Aktywa węglowe zostaną przejęte od takich spółek jak: PGE, Enei, Tauron oraz spółek serwisowych, które świadczą im usługi. Właścicielem aktywów ma zostać powołana Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Jednocześnie dokument przewiduje, że w strukturach spółek nadal pozostaną jednostki ciepłownicze i kogeneracyjne, które stopniowo będą zastępowane jednostkami gazowymi.

Inwestycje nisko- i zeroemisyjne

Jak wynika z dokumentu”Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”, powstające w przyszłości jednostki gazowe będą przystosowane do zasilania paliwami zeroemisyjnymi (np. biometan czy wodór). Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że takie działania będą sprzyjać dywersyfikacji źródeł energii w Polsce i jednocześnie zapewnią stabilną perspektywę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Zdaniem rządu powołanie NABE pomoże osiągnąć cele klimatyczne związane z ograniczeniem emisji CO2, które Polska przyjęła w ramach zobowiązań unijnych. Jednocześnie NABE ma być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego.

Jak wynika z informacji CIR, spółki energetyczne z udziałem państwa, dysponując 62 proc. mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, są w największym stopniu obciążone tzw. śladem węglowym, co obniża ich potencjał inwestycyjny i zwalnia tempo transformacji.

