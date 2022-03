Prezydent o Żołnierzach Wyklętych: To jest ich wielkie zwycięstwo. Mimo tego, że zginęli

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Katedrze św. Jana w Warszawie odsłonięto epitafium na ich cześć. W uroczystości brał udział Andrzej Duda. – Piękne, ale straszne zarazem, kiedy patrzy się na ten obraz, na ten niemy krzyk, na te twarze, na tę rozpacz – mówił prezydent.

Przywódca Polski w swoim wystąpieniu przywołał historię Żołnierzy Wyklętych.

Wyklęci Niezłomni

– Niezłomnych ludzi, którzy jasno i w prosty sposób pojmowali pojęcie niepodległej i suwerennej Polski. Doskonale wiedzieli, że jeżeli obce wojska są tutaj i władza, której nikt nie wybrał to to nie jest wolna Polska. To nie jest to, o co im chodziło i o co walczyli – podkreślał prezydent.

– Zwalczano ich z zajadłością i straszliwym okrucieństwem. Bito, katowano, często walczyli w strasznych warunkach – wspominał Andrzej Duda. – Potem próbowano zniszczyć o nich pamięć – dodał prezydent.

twitter

– Nazywano ich bandytami, oczerniano albo próbowano zamilczeć – wskazywała głowa państwa.

Pamięć jest i będzie

– To jest ich wielkie zwycięstwo. Mimo tego, że cierpieli. Mimo tego, że zginęli – podkreślał prezydent wskazując, że pamięć o bohaterskich czynach Żołnierzy Niezłomnych nie zginęła, a wręcz rośnie w siłę.

– To jest niezwykle ważne dla budowania postaw. Potrzebujemy ich bardzo. Postaw patriotycznych, wiary w wolną, niepodległą i suwerenną ojczyznę i rozumienia co ona znaczy – zwrócił uwagę Andrzej Duda.

twitter

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy już po raz jedenasty. "Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny" – napisał w lutym 2010 roku prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, podtrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r.

Czytaj też:

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy WyklętychCzytaj też:

Warszawskim Śladem Żołnierzy Wyklętych