Magierowski: Putin jest zbrodniarzem wojennym

– Jestem dość pewny, że to nie jest ostatnia pozycja w menu Putina. Niestety, na cel weźmie Polskę, na cel weźmie państwa bałtyckie. I nasz świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński dokładnie to powiedział po rosyjskiej inwazji na Gruzję w 2007. Powiedział dokładnie te same słowa – jesteśmy następni na liście – powiedział ambasador Polski w USA Marek Magierowski, odpowiadając na pytanie o możliwe kolejne kroki prezydenta Rosji.

Magierowski pytany, czy w związku z ostrzałem Charkowa Putin jest zbrodniarzem wojennym, dyplomata odpowiedział, że tak. Dodał: –Mam nadzieję, że wszyscy ci zbrodniarze wojenni wkrótce skończą w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze.

Wskazał przy tym m.in. na użycie zabronionej prawem międzynarodowym amunicji kasetowej i ostrzał osiedli mieszkalnych.

"Putin wskrzesił Unię"

– To jest niesamowite, jak pan Putin osiągnął to, do czego z trudem dążyliśmy przez wiele lat. Wskrzesił Unię Europejską, zwiększył jedność NATO, wzmocnił tożsamość narodową Ukraińców. Odwrócił właściwie wiele trendów politycznych w Niemczech. To absolutnie wspaniałe. Oczekiwaliśmy tego przez tak wiele lat i teraz właśnie to się dzieje. Niestety, w bardzo smutnych okolicznościach – powiedział polski dyplomata.

Magierowski przyznał, że napływ do Polski setek tysięcy uchodźców z Ukrainy jest "wyzwaniem", ale wskazał, że do kraju w ostatnich latach przeniosło się ok. 1,2 mln Ukraińców. – Oni zintegrowali się z polskim społeczeństwem bezbłędnie. Mówią naszym językiem, uczą się go w ciągu kilku miesięcy – przypomniał.

