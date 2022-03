Prezes Manowska chce nadzwyczajnego zgromadzenia Sieci Sądów Najwyższych UE

W poniedziałek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska napisała list do Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej. Poinformowała o swojej rozmowie z Prezesem Sądu Najwyższego Ukrainy Wsiewołodem Kniazewem.

Apel o pomoc

Według informacji, sędziowie Sądu Najwyższego na Ukrainie nie zaprzestali pracy i nadal pełnią swoje obowiązki. Wsiewołod Kniazew "podkreślał istotność rozpowszechniania wśród międzynarodowej społeczności sędziowskiej informacji, dotyczących masowych zbrodni wojennych oraz łamania praw człowieka, które dokonują się aktualnie na Ukrainie" – czytamy w komunikacie na stronie Sądu Najwyższego.

Ukraiński prezes SN poprosił również o możliwość rozmowy z Siecią Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, by przekazać informacje dotyczące aktualnej sytuacji w jego kraju. Zaapelował także, by członkowie Sieci Sądów Najwyższych zwrócili się do sądów Rosji i Białorusi o zaprzestanie agresji.

Nadzwyczajne zgromadzenie

W związku z rozmową z Wsiewołodem Kniazewem, prezes Małgorzata Manowska zwróciła się do Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej z prośbą o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia Sieci Sądów Najwyższych.

"Każda militarna agresja skutkuje ofiarami i okrucieństwami, co stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego, pogwałcenie praw człowieka i naszych wspólnych wartości europejskich. Dlatego uprzejmie proszę o szybką i zdecydowaną reakcję Sieci wobec naruszania pokoju przez Rosję na Ukrainie, co jest niewyobrażalne w Europie XXI wieku" – napisała prezes Manowska w liście do europejskich sędziów.

Nadzwyczajne zgromadzenie miałoby się odbyć w trybie zdalnym, w najbliższą środę. – Takie spotkanie byłoby okazją także do wspólnego opracowania planu pomocy dla Ukrainy – podkreślała I prezes Sądu Najwyższego w komunikacie.

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska tuż po rozpoczęciu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w czwartek wyraziła wsparcie i solidarność z ukraińskimi sądami pisząc list do Prezesa Sądu Najwyższego Ukrainy.

