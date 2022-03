Sumienie Angeli Merkel

Albowiem, czy doszłoby do inwazji Rosji na Ukrainę, gdyby kanclerz Niemiec Angela Merkel, zapewne w porozumieniu ze swym poprzednikiem na kanclerskim fotelu, Gerhardem Schroederem, wówczas – w 2006 r., już finansowym utrzymankiem Władimira Władimirowicza Putina, ostatecznie nie przystała na pomysł Putina – budowy łączących Rosję i Niemcy gazociągów omijających państwa Europy Środkowej – i nie ośmieliła go w ten sposób do realizacji swych imperialnych planów odbudowy strefy wpływów Rosji z czasów sowieckich?