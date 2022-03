"Jeżeli dojdą do Dniepru, zamkną okrążenie". Gen. Skrzypczak omawia sytuację na froncie północnym

Ofensywa, która wyszła z terytorium Białorusi, kieruje się na Kijów. Rosjanie skierowali w ten rejon znaczne siły i próbują uformować potrójny pierścień okrążenia od zachodniej strony stolicy. W tym regionie cały czas broni się położone na północ od Kijowa duże miasto Czernihów, ale ukraińskie punkty oporu są także w innych miejscach, m.in. Szostce. Do dużej bitwy doszło także pod stanowiącą istotny punkt węzłowy miejscowością Iwanków, z której Rosjanie z trudem wyparli Ukraińców. We wtorek walki rozpoczęły się pod położonym blisko Kijowa miastem Browary.

W piątek ze źródeł ukraińskich pojawiły się niepokojące doniesienia, że do obwodu czernihowskiego wkroczyły wojska białoruskie. Informacja nie została na razie oficjalnie potwierdzona.

Skrzypczak o pierścieniu wokół Kijowa

Sytuację na poszczególnych frontach omawiał w środę na antenie Radia WNET gen. Waldemar Skrzypczak.

Analizując front północny, były dowódca Wojsk Lądowych potwierdził, że pierścień wokół ukraińskiej stolicy nie został jeszcze zamknięty. Ogólne tempo działań wojsk jest wciąż jest dużo wolniejsze, niż zakładali rosyjscy sztabowcy.

– Wzdłuż Dniepru na południu Kijowa Rosjanie jeszcze nie doszli do linii rzeki. Jeżeli dojdą do Dniepru, zamkną okrążenie. Wojska ukraińskie się bronią. W mojej ocenie nie nastąpi to wcześniej niż jutro na koniec dnia – mówił wojskowy.

Gen. Skrzypczak mówił też o kilkudziesięciokilometrowym konwoju kierującym się w stronę Kijowa. – Kolumny wozów logistycznych stoją w korkach, dlatego że Ukraińcy wysadzili wszystkie mosty na Dnieprze i na wszystkich rzekach wokół Kijowa. Rosjanie muszą teraz odbudować infrastrukturę mostową. (…) Te kolumny przeprawiają zatem po pontonowych, doraźnych mostach, a przepustowość takich mostów jest czterokrotnie mniejsza niż mostów stałych – tłumaczył.

Skrzypczak: Rosja zaangażowała już cały potencjał przygotowany do inwazji

Rosja wprowadziła na Ukrainę ponad 80 proc. skoncentrowanego wcześniej wzdłuż granic kraju potencjału wojskowego – poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na źródła w Pentagonie.

W ocenie generała Skrzypczaka Rosjanie wprowadzają drugi rzut swoich wojsk szybciej, niż zakładali. – Moim zdaniem Rosjanie zaangażowali nawet cały potencjał, który zgromadzili w ramach przygotowania operacji. Może są jeszcze jednostki, które trzymają w odwodzie, ale to jednostki specjalistyczne, których użycie nie jest celowe na obecnym etapie operacji – powiedział gen. Skrzypczak.

Czytaj też:

Brzezinski w Sejmie: Polska jest bezpiecznaCzytaj też:

"Nie mają kontroli". Atak hakerski na rosyjską agencję kosmiczną?Czytaj też:

Desant w Mikołajowie. Alarm przeciwlotniczy we Lwowie