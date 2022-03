"El Pais": Ukraina wygrywa wojnę na Twitterze

"Tweety, memy i filmy pomogły wzmocnić wizerunek Putina jako imperialistycznego najeźdźcy" – napisał w środę, siódmym dniu inwazji Federacji Rosyjskiej, hiszpański dziennik "El Pais".

Wojna informacyjna

Inwazja Rosji na Ukrainę to najprawdopodobniej pierwsza w dziejach wojna, którą ludzkość może śledzić za pomocą Internetu, a szczególnie platform komunikacyjnych i społecznościowych typu Twitter. Widać, że większość użytkowników portalu opowiada się za Ukraińcami i jest w wyraźnej opozycji do Władimira Putina. "Większość woli stać po stronie najechanych, a nie najeźdźców" – uważają dziennikarze hiszpańskiej gazety.

Przez ostatnie kilka dni w mediach społecznościowych masowo udostępniane są nagrania z tłumaczeniem przemówień prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ponadto, wizerunek ukraińskiego przywódcy jest przeciwny obrazowi Putina – analizuje Andrea Rizzi w "El Pais". Zdjęcia Zełenskiego z członkami rodziny czy współpracownikami porównano z samotnością rosyjskiego prezydenta, który zyskuje wizerunek autokraty odizolowanego od rzeczywistości i odległego od swoich ministrów, generałów i doradców.

Ponadto, oficjalne konto rządowe Ukrainy w serwisie Twitter ma już 1,5 mln obserwujących, podczas gdy przed wybuchem wojny profil śledziło około 300 tys. użytkowników. W sieci można też znaleźć memy, porównujące prezydenta Rosji Władimira Putina do przywódcy Trzeciej Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera, odnoszące się do "walki Dawida z Goliatem" czy nawiązujące do profesji Wołodymyra Zełenskiego, czyli byciu aktorem i komikiem.

