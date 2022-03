Łatuszka: Łukaszenka jest takim samym agresorem jak Putin

Paweł Łatuszka na antenie Polskiego Radia 24 podkreślił, że nie wolno zapominać o roli Aleksandra Łukaszenki w wojnie na Ukrainie. – On udostępnił terytorium Białorusi żeby wojska rosyjskie mogły zgromadzić swoje siły i cała infrastruktura wojskowa, lotniska są przygotowane i udostępnione dla sił Federacji Rosyjskiej – zaznaczył dodając, że Ukraina była atakowana rakietami z terytorium Białorusi.

W ocenie opozycjonisty świat Zachodu powinien stosować takie same sankcje w stosunku do Łukaszenki, jak do Putina.

– Kiedy teraz słyszymy o wprowadzeniu sankcji, restrykcji w stosunku do Putina, a nie są wprowadzane analogiczne sankcje co do Łukaszenki, jest to niezrozumiałe – stwierdził.

W jego ocenie nierówne konsekwencje wyciągnięte wobec dwóch agresorów doprowadzą do wzrostu gospodarczego Białorusi, ponieważ Rosjanie będą tam kupować towary niedostępne w swoim kraju.

Rosyjska elitarna jednostka rozbita pod Charkowem

W środę w godzinach popołudniowych doradca administracji prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz przekazał, że Ukraińcy rozbili elitarną jednostkę rosyjską pod Charkowem. Chodzi o 200. Samodzielną Brygadę Strzelców Zmotoryzowanych. Jego wypowiedź podał dalej portal RBK.

„Niszczymy wroga, działa lotnictwo i artyleria. Wczoraj był dzień nalotów pod Kijowem, pod Mikołajowem i w innych miastach. Nasze jednostki pod Charkowem rozpoczęły nawet kontrataki i pokonały 200. brygadę wroga, jedną z najlepszych i najbardziej elitarnych jednostek sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej” – oznajmił Arestowycz.

