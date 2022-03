"Czasowa ochrona" dla uchodźców przyjęta przez KE

W Brukseli szacuje się, że z powodu wojny z Ukrainy ucieknie około czterech milionów osób. W środę Komisja Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie "czasowej ochrony" dla uchodźców uciekających z Ukrainy. Dziś przepisy mają zatwierdzić ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich.

Historyczna pomoc

To pierwsza taka sytuacja, gdy Unia Europejska użyje środka w postaci "czasowej ochrony". Przepisy zapewnią uchodźcom takie same prawa we wszystkich krajach członkowskich. – Dyrektywa daje prawo do pracy, edukacji, opieki społecznej i służby zdrowia, mieszkania oraz legalnego pobytu – tłumaczyła unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson.

– Europa wspiera osoby potrzebujące ochrony. Z otwartymi ramionami przyjmujemy w Unii wszystkich, którzy uciekają przed bombami Putina. Zapewnimy ochronę osobom poszukującym schronienia i udzielimy pomocy tym, którzy starają się powrócić bezpiecznie do ojczyzny – mówiła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Platforma Solidarności

Czasowa ochrona będzie przyznawana automatycznie na jeden rok dla uchodźców z Ukrainy. Będzie jednak możliwość przedłużenia jej na okres trzech lat. Przepisy mają zapobiec przeciążeniu systemów azylowych państw unijnych, poprzez stworzenie statusu ochrony, który będzie obejmował mniej formalności.

Komisja Europejska będzie koordynowała "Platformę solidarności". To platforma, na której państwa członkowskie UE będą mogły wymieniać informacje dotyczące zdolności przyjmowania ukraińskich uchodźców. Dyrektywa zakłada również utworzenie uprzywilejowanych korytarzy (pasy ruchu) na przejściach granicznych w celu usprawnienia i nieblokowania osób i pojazdów udzielających pomocy humanitarnej na Ukrainie.

Dyrektywa dotycząca "czasowej ochrony" czeka na zatwierdzenie przez Rady. Dziś przepisy zostaną omówione przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Komisja Europejska zapewniła państwa, do których uciekają mieszkańcy Ukrainy, o swojej pomocy. Przekazała już pół miliarda euro do tych krajów (głównie do Polski, bo tutaj uchodźców jest najwięcej), ale też na Ukrainę na pomoc humanitarną.

