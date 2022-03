Naczelny rabin Ukrainy: Świat nie powstrzymał Hitlera, musi powstrzymać Putina

W rozmowie z CNN rabin zwrócił się do świata o powstrzymanie prezydenta Rosji Władimira Putina zanim zniszczy Ukrainę i jej stolicę, Kijów.

– Świat może go powstrzymać, NATO może go powstrzymać, Stany Zjednoczone mogą go powstrzymać. możemy ocalić miliony istnień ludzkich, niszcząc jego konwój czołgów i pojazdów opancerzonych. Czas, żeby świat coś zrobił – mówił Bleich.

– Nie mogliśmy powstrzymać Hitlera w czasie II wojny światowej - cóż, może mogliśmy, ale nie tego zrobiliśmy – ale teraz musimy powstrzymać Putina – dodał.

Pytany o narrację rosyjskiego prezydenta, zgodnie z którą dąży on do "denazyfikacji Ukrainy", rabin odparł: – Jedyny nazista, który powinien być zdenazyfikowany, nazywa się Władimir Putin.

Bleich zwrócił uwagę, że Rosjanie zabijają ludność cywilną. – Zabija tych, o których powiedział, że chce ich chronić. Bombarduje Charków, w którym mieszka wielu rosyjskojęzycznej ludności. Czy nie miał jej ratować? – powiedział naczelny rabin Ukrainy, dodając, że Putin "zabija wszystkich na oślep i nie obchodzi go, skąd ci ludzie pochodzą".

Putin rozpętał wojnę w Europie

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego od ataku z trzech kierunków – od północy (z terytorium Białorusi), wschodu i południa. Prezydent Władimir Putin wysłał wojska w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że warunkiem przystąpienia do negocjacji z Moskwą jest zaprzestanie bombardowań. – Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli Ukraina upadnie, wszystkie te (rosyjskie - red.) wojska znajdą się na granicach waszych krajów członkowskich NATO. I tam staniecie przed tym samym pytaniem – podkreślił w rozmowie z agencją Reuters i CNN.

Czytaj też:

Zbrodnie wojenne Rosjan. Trybunał w Hadze wszczął śledztwoCzytaj też:

Rosjanie zabili w Charkowie obserwatorkę OBWE