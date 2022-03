Trzaskowski: Sytuacja w Warszawie robi się dramatyczna

Polityk Platformy Obywatelskiej poinformował na antenie Radia Zet, że przez Warszawę przejechało około 100 tys. uchodźców.

– Na początku sytuacja wyglądała tak, że byli oni zaopiekowani od razu przez rodzinę albo przyjaciół. Udzieliliśmy ok. 3 tys. noclegów, ale tylko tej nocy trafiło do Warszawy kolejne 2,5 tys. uchodźców, którzy potrzebowali noclegu. Sytuacja robi się dramatyczna i zmienia się z godziny na godzinę – mówił samorządowiec.

Trzaskowski podkreślił, że w Warszawie nie brakuje miejsc dla uciekających z Ukrainy cudzoziemców, ale potrzebna jest koordynacja działań wszystkich zaangażowanych w pomoc podmiotów.

– To przede wszystkim odpowiedzialność rządu. Zrobił sobie centra recepcyjne na granicy, natomiast w Warszawie tak naprawdę działamy wyłącznie my. Pojawiają się problemy, z tym, żeby skoordynować pomoc, żeby ci ludzie, mogli zająć się uchodźcami. Apelujemy do rządu, by otworzył swoje centrum recepcyjne. Wojewoda obiecał, że to się dzisiaj stanie na Torwarze, wtedy będzie nam po prostu łatwiej – powiedział prezydent stolicy.

Spotkanie z prezydentem Dudą

– Na jutro do Pałacu Prezydenckiego zaprosiłem mojego kontrkandydata z wyborów prezydenckich, Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, a także przedstawicieli samorządów – powiedział w środę w swoim orędziu prezydent Andrzej Duda.

– Dziś potrzebna jest współpraca. To nie jest czas na polityczne kłótnie. Liczy się Polska i jej bezpieczeństwo, liczy się pomoc dla walczącej o niepodległość Ukrainy. Tego wymaga polska racja stanu – dodał.

Prezydent Warszawy zaakceptował zaproszenie Andrzeja Dudy. Podkreślił, że spotkanie ma przede wszystkim wymiar symboliczny i stanowi symbol zapomnienia o podziałach politycznych w celu jak najlepszego wsparcia Ukrainy.

– Mamy sporo rzeczy, które warto uzgodnić. Potrzebna jest dziś strategia, konkretne rozwiązania legislacyjne a propos Ukraińców – powiedział Trzaskowski dodając, że różni się Dudą w wielu kwestiach, ale jeśli mogą się porozumieć w tej sprawie, to tylko należy się z tego cieszyć.

