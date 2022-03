Wicemarszałek Sejmu: Głosowanie nad projektem dot. obrony ojczyzny na następnym posiedzeniu

Dziś podczas posiedzenia Sejmu, posłowie zajęli się m.in. projektem o obronie ojczyzny.

Szybsze finansowanie armii

Projekt zakłada większy udział wydatków na obronność w strukturze PKB. W 2023 miałby zostać osiągnięty poziom 2,3 proc., rok później 2,4 proc. Obecna ustawa o modernizacji i finansowaniu armii zakłada, że taki poziom miał być osiągnięty dopiero w 2030 roku.

Przepisy zakładają również, że źródłem finansowania armii, poza budżetem, miałyby być także przychody ze zbycia akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego. Nowym źródłem środków na armię będzie też Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który ma powstać w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W debacie nad projektem mają wziąć udział m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Prace nad projektem mają być krótkie, bo jak zapowiedział wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, rząd chce, by ustawa została przyjęta na następnym posiedzeniu Sejmu. Czyli w przyszłym tygodniu, we wtorek lub środę.

Prace nad projektem trwają

Wicemarszałek nie wykluczył zgłaszania poprawek. – Być może ministerstwo coś w tej sprawie jeszcze zgłosi, ale na razie nie mamy takiej wiedzy – poinformował Ryszard Terlecki.

Szef klubu PiS odniósł się także do projektu dot. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. – To jest kwestia posiedzenia, o ile pamiętam 23 marca, to znaczy nie będzie to na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu, tylko na następnym. Do tego czasu komisja wypracuje taki projekt, który łączyłby projekt prezydencki i nasz projekt poselski – przekazał Terlecki.

Pytany o prezydenckie weto do ustawy oświatowej, przyznał, że przyjął to "z wielką przykrością".

