Wyspa Węży. Ukraińskie Westerplatte

Każdemu Polakowi nasuwa się porównanie z obroną półwyspu Westerplatte, położonego w delcie Wisły. Analogia jest uzasadniona, ponieważ Wyspa Wężowa położona jest zaledwie 35 km na wschód od delty Dunaju. Jej polska nazwa pochodzi od zamieszkujących ją węży wodnych, przyniesionych przez wody tej największej europejskiej rzeki, penetrującej w głąb Morza Czarnego.

Niestety, w przeciwieństwie do polskich obrońców, ukraińscy pogranicznicy nie mieli szans zadać przeciwnikowi żadnych strat. Otoczone martyrologiczną legendą Westerplatte było jednym z największych sukcesów polskiego Września. Straty niemieckie oceniane są na 30 do 300 zabitych i od 120 do 1000 rannych, co przy 15 poległych i 50 rannych po stronie polskiej jest znaczącym sukcesem militarnym.