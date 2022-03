Brudziński: Na naszych oczach zakończył się okres pokoju w Europie

– Na naszych oczach zakończył się okres pokoju w Europie, na naszych oczach rodzi się kolejna bestialska tyrania. Wszyscy jesteśmy pod (negatywnym) wrażeniem ogromnie bohaterskiej postawy żołnierzy ukraińskich, zarówno tych zawodowych, jak i tych z obrony terytorialnej. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem postawy bohaterskiej mieszkańców Kijowa, Charkowa, Mariupola – mówił polityk na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Brudziński został też zapytany, o dążenia Ukrainy, Gruzji i Mołdawii do włączenia do Unii Europejskiej. – Oczywiście chciałbym, aby te państwa, ale przede wszystkim Ukraina jak najszybciej wstąpiła do wspólnoty europejskiej i była objęta wsparciem daleko większym, niż to, co prezydentowi Zełenskiemu udało się uzyskać. Jest to pomoc dalece spóźniona, niestety – powiedział eurodeputowany PiS.

MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Federacji Rosyjskiej

W związku z sytuacją na Ukrainie, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Rosji.

Resort umieścił komunikat w czwartek wieczorem. Rzecznik prasowy MSZ Łukasz Jasina zaznaczył w nim, że obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej pozostającym na terytorium Federacji Rosyjskiej rekomenduje się opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi.

"W związku z sytuacją na Ukrainie i związanym z tym faktem zawieszeniem połączeń lotniczych między Polską i Rosją oraz bardzo ograniczonymi możliwościami podróży powrotnej do Polski drogą lądową Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Ministerstwa oraz na stronach placówek polskich w Rosji oraz zgłaszanie swojego pobytu w systemie »Odyseusz«" – możemy przeczytać w komunikacie.

Czytaj też:

Czesi będą walczyć na Ukrainie? "Możemy zagwarantować abolicję"Czytaj też:

"Największa w historii operacja humanitarna". Szydło oceniła działania Polaków