Giertych chce wojny NATO z Rosją? Kontrowersyjny wpis adwokata. "Wybierzmy honor"

Trwa dziewiąty dzień inwazji Federacji Rosyjskiej na ukraińskie terytorium państwowe. W związku z agresją Rosjan na teren zachodniego sąsiada, państwa Europy Zachodniej nałożyły na Rosję sankcje. Prezydent Władimir Putin nazwał je "nielegalnymi". Przywódca nakazał również rosyjskiemu ministrowi obrony narodowej i szefowi Sztabu Generalnego wprowadzenie sił odstraszania nuklearnego w "specjalny tryb służby bojowej". – Wysocy urzędnicy czołowych państw NATO pozwolili sobie na agresywne komentarze na temat naszego kraju, dlatego niniejszym nakazuję ministrowi obrony i szefowi Sztabu Generalnego postawić Siły Odstraszania Armii Rosyjskiej w stan gotowości bojowej – powiedział.

Kontrowersyjny wpis Giertycha

Tymczasem mec. Roman Giertych stwierdził, iż Sojusz Północnoatlantycki powinien przyjąć Ukrainę do swoich struktur. Adwokat zasugerował przy tym, że wówczas NATO mogłoby przeprowadzić na ukraińskim terenie swoją operację.

"Jeszcze raz apeluję: przyjmijmy Ukrainę do NATO, dajmy Rosjanom 24 h na wycofanie, a gdy nie ustąpią, to zacznijmy jako NATO operacje na Ukrainie. Boimy się broni jądrowej? A jak któraś elektrownia wybuchnie, to co z nami będzie? Wybierzmy honor, a ocalimy i życie" – napisał były minister edukacji narodowej na Twitterze.

Poglądy Giertycha na temat Rosji

Opinia Giertycha wzbudziła lawinę nieprzychylnych komentarzy w sieci. Internauci zaczęli pytać byłego lidera Ligi Polskich Rodzin, jakie ma kompetencje do wygłaszania tego typu tez.

Zaczęto też wyciągać opinie mecenasa na temat Federacji Rosyjskiej z przeszłości. – Polska, żeby mogła czuć się prawdziwie suwerenna w stosunkach z Europą Zachodnią, musi posiadać sojusz z Rosją. Konsekwencją przyjaźni polsko-rosyjskiej są dla Polski możliwości polityczne w Europie Środkowej – powiedział niegdyś Roman Giertych. – Graniczymy obecnie z siedmioma państwami. Spośród tej siódemki trzy są w stanie zagrozić nam militarnie: Rosja, Niemcy i Ukraina. Spośród tej trójki tylko Rosja nie ma do nas pretensji terytorialnych – stwierdził adwokat innym razem.

