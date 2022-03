Zakończyła się rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych

O rozmowie przywódców Polski i Stanów Zjednoczonych informował wcześniej sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Jakub Kumoch.

Telefoniczna rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z Joe Bidenem trwała godzinę.

Prezydent Andrzej Duda podczas telefonicznej rozmowy z Joe Bidenem poruszył kwestię rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale też relacji sojuszniczych w obliczu agresji Rosji. Dodał, że nie może mówić o szczegółach rozmowy, bo jest objęta tajemnicą. Zapewnił jednak, że Polska jest bezpieczna.

Prezydent USA Joe Biden podziękował Polsce za pomoc ukraińskim uchodźcom i zapewnił, że w przypadku eskalacji rosyjskiej agresji NATO stanie w obronie państw członkowskich.

Pilna narada NATO

Te kwestie były omawiane także podczas posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich w głównej kwaterze NATO.

Sekretarz generalny Jens Stoltenberg wezwał rosyjskiego agresora do zaprzestania działań wojennych. Dodał, że sojusz ciągle wzmacnia wschodnią flankę NATO. – Mamy ponad 130 myśliwców i 200 okrętów w gotowości od północy do Morza Śródziemnego. NATO jest sojuszem obronnym. Naszym kluczowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa 30 członków Sojuszu – podkreślał.

Apel Ukrainy

Wcześniej ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba po raz kolejny wezwał NATO do ustanowienia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. – Nasze państwo jest gotowe do walki, nadal walczymy z rosyjską inwazją, ale potrzebujemy natychmiastowej pomocy do odparcia rosyjskich ataków w powietrzu. Jeśli tego nie zrobicie, będziecie współodpowiedzialni za śmierć i cierpienie ukraińskich cywilów, zabitych w atakach rakietowych – apelował ukraiński szef MSZ.

W odpowiedzi na ten apel, sekretarz generalny NATO poinformował, że zamknięcie przestrzeni powietrznej nie będzie możliwe.

– Jedynym sposobem wdrożenia strefy zakazu lotów jest wysłanie NATO-wskich myśliwców i egzekwowanie tego poprzez zestrzeliwanie rosyjskich myśliwców – tłumaczył Jens Stoltenberg. Zapewnił, że zarówno Rosja jak i Białoruś odpowiedzą na przemoc wobec Ukrainy.

